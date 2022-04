Ninh Binh (VNA) - La fête traditionnelle de l'ancienne citadelle de Hoa Lu de deux jours a débuté solennellement samedi, 9 avril, dans la province de Ninh Binh (Nord), en présence des représentants des autorités locales, ainsi que d'un grand nombre de visiteurs.

Ouverture de la fête traditionnelle de l'ancienne citadelle de Hoa Lu. Photo : VNA

La terre de Hoa Lu est chargée d'histoire avec les grandes contributions de Dinh Tiên Hoang, né Dinh Bô Linh, qui terrassa les 12 seigneurs révoltés pour fonder il y a 1.054 ans le Dai Cô Viêt (Grand Etat des Viet), ainsi que celles de l'empereur Lê Dai Hanh, né Lê Hoan, qui organisa et vainquit les agresseurs chinois pour maintenir la paix et la stabilité du Dai Cô Viêt.



Cette fête permet également de préserver et valoriser le patriotisme, la tradition de défense et d'édification de la Patrie pour faire du Vietnam un pays plus beau et plus riche, et est une opportunité pour certains de découvrir tout un pan de l'histoire nationale. -VNA