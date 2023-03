Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La 9e édition de la Fête de l'áo dài de Hô Chi Minh-Ville, placée sous le thème "J'aime l'áo dài vietnamien", s'est ouverte le soir du 3 mars, avec la participation de milliers d’habitants locaux et de touristes nationaux et étrangers.

Le vice-président du Comité populaire municipal Duong Anh Duc prend la parole à l’ouverture de la 9e Fête de l'áo dài de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA/CVN

L'événement est organisé chaque année en mars par le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec l'Union municipale des femmes, sous le patronage du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

La Fête de l’áo dài est devenue un événement culturel et touristique exceptionnel et le rendez-vous des amoureux de cette tunique emblématique du Vietnam. Elle vise aussi à promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles ainsi que la beauté de ce vêtement, symbole de la grâce des Vietnamiennes. L'événement contribue également à faire rayonner l'image de Hô Chi Minh-Ville en tant que "Destination sûre et animée", afin d'attirer davantage de touristes.

S’exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président du Comité populaire municipal, Duong Anh Duc, a déclaré qu'à travers huit éditions, la fête était devenue un annuel événement culturel et touristique typique du Vietnam. Cette manifestation vise non seulement à nourrir et répandre l'amour pour l'áo dài, contribuant à la préservation et à la promotion des belles valeurs traditionnelles de la nation, mais aussi à présenter aux touristes internationaux une Hô Chi Minh-Ville moderne et riche en identité, vivante, sûre et conviviale.

Selon le vice-président Duong Anh Duc, après cette 9e édition, la mégapole du Sud envisage de promouvoir la Fête de l’áo dài dans le monde dans le but d'en faire un événement international de tourisme culturel, contribuant à attirer et développer les marchés touristiques internationaux.

Présence de nombreuses personnalités

Les ambassadeurs de l'image de l'évènement. Photo : VNA/CVN

Selon les organisateurs, se déroulant tout au long du mois de mars avec de nombreuses activités, la fête promet d'apporter des expériences uniques aux habitants de la ville ainsi qu'aux touristes. De nombreuses personnalités seront présentes telles que Miss Univers Vietnam 2017 H'Hen Niê, la 1re dauphine Kim Duyên et une vingtaine d'autres célébrités agissant comme ambassadrices de l'évènement.

Sont aussi attendus de nombreux artistes et chanteurs connus tels que Kim Xuân, Trinh Kim Chi, Nguyên Phi Hùng, Kyo York, Soobin, MC Quynh Hoa…, le blogueur de voyage-photographe Ngô Trân Hai An, la Docteure en psychologie Ly Thi Mai.

Un certain nombre de beautés internationales et de représentants de consulats participeront aussi à la fête en tant qu'ambassadeurs, ainsi que 24 designers qui présenteront leurs nouvelles collections dont Si Hoàng, Dô Trinh Hoài Nam, Liên Huong, Trisha Vo, Viêt Hùng, et surtout Nguyên Duc Huy (marque d'anciens costumes traditionnels Dông Phong) et Hô Trân Da Thao (vivant à Singapour).

Des dizaines de collections exceptionnelles de designers renommés seront présentées au public lors de la cérémonie d'ouverture et de divers programmes.

Défilé de l"'áo dài" lors de la cérémonie d'ouverture. Photo : VNA/CVN

Une kyrielle d'activités

De nombreuses activités seront organisées dans différents sites historiques et touristiques connus de la ville : cérémonie d'ouverture le 3 mars, exposition du 3 au 5 mars, défilé d’áo dài le 5 mars dans la rue piétonne Nguyên Huê ; concours de peinture sur l’áo dài à la Bibliothèque générale des sciences de la ville ; chemin des arts du 3 au 5 mars au parc Lam Son et sur la place devant l'Opéra...

Selon Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, cheffe du comité d'organisation, les activités tenues sur de nombreux sites historiques, culturels, touristiques et architecturaux contribueront à la promotion de l'image de la ville en tant que "Destination sûre - Voyage animé". De nombreuses applications technologiques seront utilisées, dont l’application interactive en ligne pour promouvoir l’áo dài.

Selon le comité d'organisation, en écho à la Semaine de l’áo dài qui a lieu du 1er au 8 mars, lancée par l'Union des femmes du Vietnam, les femmes de Hô Chi Minh-Ville auront leurs propres activités créatives. La mégapole du Sud promeut également les activités de sensibilisation autour de la Semaine de l'áo dài sur les médias et les réseaux sociaux.

Les organisateurs ont aussi informé qu'après cette fête, le secteur touristique de la ville présenterait cet événement à la Foire internationale du tourisme ITB Asia, qui devrait se produire en octobre prochain à Singapour. -CVN/VNA