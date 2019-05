La 7e session de l’Assemblée nationale de la XIVe législature a été inaugurée le 20 mai à Hanoï. Photo : http://baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) – La 7e session de l’Assemblée nationale de la XIVe législature s’est ouverte aujourd’hui le 20 mai à Hanoï.

Cette session est transmise et diffusée en directe sur la Télévision du Vietnam, la Télévision de l’Assemblée nationale du Vietnam et la Radio la Voix du Vietnam.

Avant la séance d’ouverture de cette session, les dirigeants du Parti, de l’Etat et des députés sont allés fleurir le Mausolée du président Ho Chi Minh et ont rendu hommage de ce dernier dans son mausolée.

Selon les prévisions, cette 7e session de l’Assemblée nationale de la XIVe législature consacrera 60% de sa durée à la mission législative dont l’approbation de 7 projets de loi, 2 résolutions et donnera des avis à 9 projets de loi.

L’Assemblée nationale va examiner des rapports de supervision sur la réalisation des politiques juridiques sur l’aménagement, la gestion, l’utilisation de terre dans les zones urbaines ; des rapports d’évaluation complémentaire des résultats de la réalisation du plan de développement socio-économique, budgétaire étatique de 2018 ; de la situation de la réalisation dudit plan durant des premiers mois de 2019.

Des débats des députés vont se concentrer sur l’utilisation des prêts, la gestion des dettes publiques ; l'examen pour compléter le répertoire des nouveaux projets au plan d’investissement publique pour le moyen terme la période 2016-2020 ; l'examen et l'approbation des résolutions sur le programme de supervision et créer une délégation chargée de la supervision thématique de l’Assemblée nationale en 2020.

Les députés vont écouter le rapport de synthèse des avis et des motions des électeurs et du peuple présentés par le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, celui des résultats de supervision du règlement des motions des électeurs envoyés à la 6e session de l’Assemblée nationale. En ce qui concerne la séance de questions-réponses, elle va durer deux jours et demi.

La 7e session va se clôturer le 14 juin selon des prévisions. -VNA