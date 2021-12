Le Premier ministre Pham Minh Chinh (3e à partir de la gauche) participe à la 31e Conférence diplomatique . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans la matinée du 15 décembre, la 31e Conférence diplomatique, organisée par le ministère des Affaires étrangères, a débuté, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Cet événement, organisé à la fois en présentiel et par visioconférence, est placée sous le thème « La diplomatie vietnamienne pionnière, intégrale, moderne, proactive et adaptative pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du 13e Congrès national du Parti ».

Dans son discours d'ouverture, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a déclaré que devant une situation nationale et mondiale en plein évolution, son ministère s’était efforcé de surmonter les difficultés et de mettre en œuvre de manière synchrone les tâches clés.

Grâce à ses grands efforts, le ministère des Affaires étrangères a obtenu des résultats importants pour contribuer à maintenir un environnement paisible et stable, à défendre fermement l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriales, à élargir et approfondir les relations avec de nombreux partenaires, à tirer parti des ressources extérieures pour le développement socio-économique national, a-t-il affirmé.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo: VNA

En outre, le ministère des Affaires étrangères a continué de promouvoir fortement auprès du monde l'image d’un Vietnam indépendant, autonome, riche en identité culturelle, fiable et persévérant dans l’innovation, ainsi que sa volonté de contribuer activement, avec responsabilité, aux forums internationaux, a ajouté Bui Thanh Son, rappelant les succès du Vietnam en tant que président de l’ASEAN en 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.

Photo: VNA

Le ministre Bui Thanh Son a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour continuer à développer le rôle de pionnier de la diplomatie dans la création et la préservation d’un environnement de paix et de stabilité, dans la défense de la Patrie, ainsi que dans la mobilisation des ressources extérieures pour le développement national et l’amélioration de la position du pays. -VNA