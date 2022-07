Le Comité permanent de l’Assemblée nationale tiendra sa 13e réunion les 11 et 12 juillet, a annoncé l’Office de l’Assemblée nationale.

Grâce aux efforts conjoints, l’amitié et la coopération intégrale entre le Vietnam et la Chine ont enregistré de nombreux nouveaux progrès ces derniers temps, a indiqué l’ambassadeur du Vietnam en Chine.

L’ambassade du Japon au Vietnam a annoncé que l’ouverture du registre de condoléances en mémoire de l’ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo qui aura lieu de 9h à 17h15 les 11 et 12 juillet.

Le Vietnam et la France seront côte à côte, dans un esprit de solidarité et de coopération, pour surmonter les difficultés dues à la pandémie et œuvrer ensemble à un développement durable...