Quang Binh (VNA) - L'Association des producteurs de noix de cajou du Vietnam (Vinacas) a ouvert le 27 février la 13e Conférence internationale de la noix de cajou du Vietnam, avec la participation d'entrepreneurs de plus de 40 pays et territoires.

Le président de la Vinacas, Pham Van Cong a exprimé ses inquiétudes devant la baisse continue des prix des noix de cajou brutes et des amandes de cajou malgré de la reprise progressive de la chaîne d’approvisionnement mondiale après la pandémie du COVID-19.

De nombreux processeurs ont dû suspendre temporairement leurs opérations ou réduire leur production. Le risque de fermetures massives est proche. La baisse continue des prix des amandes a également un impact significatif sur les importateurs, les rendant moins susceptibles de signer des commandes comme avant, mais plutôt des livraisons à court terme.

Le Vietnam est le centre de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'industrie de la noix de cajou car il importe près de 65 % de la production mondiale et représente près de 80 % des exportations d'amandes.

La 13e Conférence internationale de noix de cajou du Vietnam permet de discuter de la restructuration de la chaîne d’approvisionnement mondial de cette industrie, a indiqué Pham Van Cong. Il a également appelé les parties concernées à s’unir pour maintenir le développement stable et durable de cette chaîne d’approvisionnement mondial.

Selon les données du Département général des Douanes, en 2023, les exportations de noix de cajou ont atteint plus de 644 mille tonnes pour plus de 3,64 milliards de dollars, soit une augmentation de 24% en volume et de 18% en valeur par rapport à 2022. Il s’agit du montant le plus élevé jamais enregistré pour cette filière.