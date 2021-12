Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Environ 527.100 milliards de dongs (plus de 22,9 milliards de dollars) d'aide publique au développement (APD) étrangère et de prêts concessionnels seront alloués au cours de la période 2011 - 2025.

Cela fait partie du projet sur les orientations pour attirer, gérer et utiliser l'APD et les prêts concessionnels des bailleurs de fonds étrangers pour la période 2021-2025 qui a été récemment approuvé par le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh.

En conséquence, le capital d'APD non remboursable est prioritaire pour la mise en œuvre de programmes et de projets de développement d'infrastructures socio-économiques ; le renforcement des capacités; le soutien pour la construction et la réforme des politiques et des institutions ; la prévention, la lutte et l'atténuation des risques de catastrophes naturelles et l'adaptation au changement climatique ; la garantie du bien-être social; la préparation des projets d'investissement ou le cofinancement des projets qui utilisent des prêts concessionnels étrangers.

Le capital d'APD sera prioritaire pour les programmes et projets sur les soins de santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'adaptation au changement climatique, la protection de l'environnement et la construction d'infrastructures économiques essentielles incapables de récupérer directement le capital.

De plus, la priorité est également donnée aux domaines de réponse aux catastrophes, aux épidémies, à la croissance verte et à l'innovation pendant cette période.

Enfin, l'allocation de l'APD et des prêts concessionnels des bailleurs de fonds étrangers pour la période 2021-2025 sera répartie par région économique. -VNA