Plantation d'arbres au parc national Xuan Thuy. Photo: VNA Plantation d'arbres au parc national Xuan Thuy. Photo: VNA

Nam Dinh (VNA) - Le 1er octobre, la compagnie sud-coréenne SK Innovation a coopéré avec la Compagnie générale d'exploration et de production de pétrole et de gaz (PVEP) pour organiser un programme d’action environnementale intitulé « I Green We Green Vietnam » au parc national Xuan Thuy, dans la commune de Giao Thien, district de Giao Thuy, province de Nam Dinh (Nord).

Il s'agissait d'une activité en réponse à l'appel du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en faveur de la protection de l’environnement et de la lutte contre les déchets plastiques, en vue de ne plus utiliser d’objets en plastique jetables en 2025.

Plus de 100 employés de SK Innovation et de PVEP, outre des étudiants et professeurs de l'Université nationale de Hanoï, et des responsables du parc national Xuan Thuy ont participé au programme. Ils ont échangé sur des questions relatives à la pollution environnementale, à l'impact des déchets sur l'environnement, en particulier des déchets plastiques, et ont planté plus de 500 arbres dans le parc national Xuan Thuy.

Photo: VNA Photo: VNA

Selon Shin Sang Yeol, attaché pour la Science et la Communication à l'ambassade de République de Corée au Vietnam, le monde souffre acutellement des effets du changement climatique. Au cours de ces dernières années, le gouvernement vietnamien a pris de nombreuses politiques visant à protéger l'environnement. La limitation de l'utilisation du plastique jetable, la plantation d'arbres et la protection de l'environnement sont la base du développement durable.

Lim Su Kil, responsable des relations publiques de SK Innovation, a déclaré que sa compagnie avait lancé des initiatives pour promouvoir la restauration des mangroves au Vietnam depuis 2018. SK Innovation s'engageait à travailler avec le Vietnam sur les questions environnementales et la plantation de mangroves dans les localités côtières. -VNA