Hanoi (VNA) – Le vietnamien Tân Thành Holdings-10 Pharma a signé mercredi 29 décembre avec Oravax Medical Inc affilié à l’américain Oramed.-l’israélien Oravax Medical Ltd un accord de coopération et d’achat de doses de vaccin oral Covid-19 d’Oravax en vue d’une commercialisation en Asie du Sud-Est.

L’accord a été signé lors d’une cérémonie virtuelle organisée à Hanoi, à New York et à Tel Aviv en présence des responsables des ministères vietnamiens de la Santé, des Sciences et des Technologies, et des Affaires étrangères.



Tân Thành Holdings, qui exploite l’une des entreprises pharmaceutiques à la croissance la plus rapide dans la région de l’ASEAN, a reçu l’approbation du ministère vietnamien de la Santé pour mener des essais cliniques de stade avancé sur le vaccin oral Covid-19 en cours de développement d’Oravax et contribuera au financement et à la mise en œuvre du développement clinique et de l’approbation réglementaire.



Le vaccin oral à particules virales (VLP) Covid-19 d’Oravax cible trois protéines de surface du virus CoV-2 du SRAS, dont des protéines moins susceptibles de mutation, ce qui rend le vaccin potentiellement plus efficace contre les variants actuels et futurs du virus COVID-19. La technologie des vaccins VLP d’Oravax est hautement évolutive en termes de fabrication et facilement transférable pour une distribution logistique à grande échelle, car elle ne nécessite pas de stockage sous-congélateur.



Cet accord accorde à Tân Thành Holdings le droit de vendre le vaccin oral en développement d’Oravax dans toute l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui comprend le Vietnam, Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour et la Thaïlande.



L’accord prévoit des commandes de suivi auprès d’Oravax d’une valeur potentielle de plusieurs centaines de millions de dollars et comprend des paiements d’étape, s’orientant vers le transfert de technologie et la production de vaccins oraux au Vietnam.



L’accord de coopération qui comprend un préachat du vaccin oral Covid-19 en cours de développement, représente une étape majeure pour Oravax Medical et un nouveau pas en avant dans la mise en œuvre de notre stratégie à long terme, a déclaré le président-directeur général d’Oramed et président d’Oravax, Nadav Kidron.



Avec l’augmentation spectaculaire des cas positifs du variant Omicron, le besoin mondial d’un vaccin oral qui protège contre les variants actuels et futurs est crucial. Un vaccin oral contre le Covid-19 permettrait d’améliorer considérablement la logistique de la vaccination et de réduire les coûts. Nous considérons Tân Thành Holdings comme un partenaire idéal pour introduire notre vaccin au Vietnam et dans la région de l’ASEAN, a-t-il indiqué.

Oravax Medical Inc. a été créée en 2021 par Oramed Pharmaceuticals Inc, le principal actionnaire d’Oravax, ainsi que Premas Biotech, MyMD Pharmaceuticals et certains autres actionnaires, avec pour mission de mettre sur le marché un vaccin oral contre le Covid-19. Oravax combine une technologie vaccinale de pointe acquise auprès de Premas Biotech et la technologie exclusive d’administration orale POD™ d’Oramed Pharmaceuticals.

Oramed Pharmaceuticals est une plate-forme technologique pionnière dans le domaine des solutions d’administration orale de médicaments actuellement administrés par injection. Fondée en 2006, avec des bureaux aux États-Unis et en Israël, Oramed a développé une nouvelle technologie d’administration orale de protéines. – VNA