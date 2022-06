Un stand exposant des marchandises vietnamiennes en marge du colloque. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La Malaisie est un marché potentiel pour les produits vietnamiens dans la période de reprise économique post-COVID-19.

C'est ce qu'ont souligné de nombreux experts lors d'un colloque intitulé "Promouvoir les exportations vers la Malaisie et les pays musulmans", organisé conjointement le 2 juin par le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC) et la Société malaisienne pour le développement du commerce extérieur (Matrade).

Selon Tran Phu Lu, directeur adjoint de l'ITPC, le Vietnam et la Malaisie disposent d'un énorme potentiel pour renforcer leur coopération dans l'économie, le commerce et l'investissement. En 2021, le Vietnam était le 11e partenaire commercial de la Malaisie et le 7e importateur de produits malaisiens. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 11,8 milliards de dollars et devraient s'élever à 25 milliards de dollars en 2030.

Depuis mars 2022, le gouvernement malaisien a augmenté le quota d'importation de riz vietnamien, passant de 520.000 tonnes à 700.000 tonnes par an. La pandémie de COVID-19 a mis la Malaisie en danger de crise alimentaire lorsque les prix des produits alimentaires ont grimpé en flèche de 20 à 40%. La Malaisie a dû arrêter d'exporter du poulet et chercher de sources importées.

Actuellement, les demandes de la Malaisie en matière de riz, de poulet, de produits agricoles sont très énormes. Les exportateurs doivent respecter les normes de qualité, d'hygiène alimentaire et la certification Halal des musulmans, a fait savoir l'ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Tran Viet Thai. -VNA