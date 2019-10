Photo: VNEconomy

Hanoi (VNA) - Les industries du plastique et du caoutchouc du Vietnam présentent un potentiel de développement important. Raison pour laquelle les fabricants mondiaux d'équipements et de machines-outils au service de ces industries viennent de plus en plus dans le pays.

Le plastique est considéré comme une industrie dynamique de l’économie vietnamienne avec une croissance moyenne annuelle à deux chiffres.

Le caoutchouc a figuré dans le top 5 premiers produits agricoles d’exportation du Vietnam en 2018, avec 2,1 milliards de dollars. Le caoutchouc du Vietnam et ses produits dérivés sont présents sur les marchés comme Etats-Unis, UE, Japon, République de Corée, Thaïlande, Malaisie, Brésil.

L’adhésion du Vietnam à de grands accords commerciaux ouvre de bonnes opportunités pour les entreprises domestiques. De nombreux partenaires ont déplacé leurs commandes de la Chine vers le Vietnam en vue d’éviter des sanctions douanières imposées par Washington aux produits chinois. De plus, la demande d’importation de ces produits vietnamiens par l’UE et le Japon - deux débouchés importants - est immense.

Sur cette base, de nombreux fabricants mondiaux d'équipements et de machines au service de ces industries souhaitent renforcer leurs activités de production et de commerce au Vietnam via des foires et expositions internationales.

Le Salon international du secteur des plastiques et du caoutchouc du Vietnam (VietnamPlas 2019), qui se tiendra du 3 au 6 octobre à Hô Chi Minh-Ville, présentera les dernières solutions de production intelligentes, les technologies et les machines et équipements utilisés dans ces industries.

Selon les organisateurs, le salon devrait aider les fabricants locaux à avoir accès aux avancées technologiques pour améliorer leurs chaînes de production et leur permettre d’interagir avec les plus grandes marques étrangères.

VietnamPlas 2019 rassemblera plus de 520 marques venues de 15 pays et territoires: Vietnam, Autriche, Belgique, Chine, Allemagne, Hong Kong (Chine), Inde, Italie, Japon, Malaisie, Singapour, Corée du Sud, Taïwan (Chine), Thaïlande et États-Unis. Des séminaires y traiteront également des thèmes propres à ces industries. -CPV/VNA