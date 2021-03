Photo d'illustration : Internet

Hanoï (VNA) - Un colloque sur les tendances mondiales de l'emploi dans le domaine des technologies de l'information pour les personnes handicapées a eu lieu le 24 mars à Hanoï.

Cet événement a été organisé par le Centre Will to Live et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, avec le soutien de l'ambassade du Japon.

Lors du colloque, David Payne, représentant du PNUD au Vietnam, a déclaré que l'épidémie de COVID-19 affectait tous les groupes de population et que les personnes handicapées étaient l'un des groupes les plus touchés.

Le PNUD au Vietnam a réalisé une évaluation rapide des impacts socio-économiques causés par la pandémie de COVID-19 sur 986 personnes handicapées. Les résultats montrent que 30% ont perdu leur emploi au milieu de l'épidémie, 49% ont vu leurs heures de travail réduites et 59% ont vu leur salaire baisser, a-t-il indiqué.

«Le PNUD a travaillé en étroite collaboration avec le Centre Will to Live pour fournir des cours de formation sur les nouvelles compétences en technologies de l'information aux personnes handicapées», a déclaré David Payne.

Lors du séminaire, un certain nombre d'entreprises spécialisées dans les technologies de l'information ont partagé les enseignements tirés du recrutement réussi de personnes handicapées, leurs expériences dans la formation professionnelle et la création d'emplois pour les personnes handicapées. Elles ont également présenté des recommandations de politiques en faveur des handicapés.

Selon l'enquête nationale sur les personnes handicapées au Vietnam menée par l'Office général des statistiques et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), le Vietnam compte actuellement plus de 6,2 millions d’handicapés. -VNA