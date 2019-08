Des visiteurs à la Semaine des produits thaïlandais au Vietnam en 2016. Photo: baomoi.com



Nghe An (VNA) – La conférence de promotion du commerce Thaïlande – Vietnam élargie aura lieu du 26 au 30 septembre en Thaïlande.

L’événement vise à élargir le réseau d’entrepreneurs vietnamiens, de connecter des entreprises vietnamiennes et étrangères, et de promouvoir la coopération dans le commerce et l’investissement.

Les représentants du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens à l’étranger (BAOOV), de l’Association des entrepreneurs vietnamiens à l’étranger, de l’Association des entrepreneurs thaïlandais et vietnamiens (BOATV) ont eu une séance de travail le 14 août avec des dirigeants de la province centrale de Nghe An pour discuter de l’organisation de cette conférence.

Dans le cadre de la conférence, auront lieu une exposition présentant des produits agricoles, des services de tourisme, de hautes technologies, de l’import-export, de la finance, ainsi que des échanges avec des experts, des groupes et des entreprises venues de 28 pays et territoires.

En outre, un colloque sur des expériences, solutions et nouveaux modèles d’affaires sera organisé avec la participation d’environ 500 entrepreneurs représentant de grandes entreprises vietnamiennes et thaïlandaises.

Lors de cette séance de travail, le vice-président du Comité populaire provincial de Nghe An, Le Ngoc Hoa, a demandé à la BAOOV de promouvoir et de présenter la situation socio-économique de Nghe An aux investisseurs étrangers afin d’en attirer davantage dans la province.

Il a promis d’envoyer des entreprises de Nghe An pour participer à la conférence prévue en septembre, laquelle, selon lui, offrira une bonne opportunité à ces dernières de renforcer les échanges commerciaux, de promouvoir l’exportation des produits locaux en Thaïlande, notamment des produits agricoles, des vêtements, des produits artisanaux…

Lors de cette conférence, Nghe An appellera la coopération entre les entreprises vietnamiennes à l’étranger et les entreprises locales, outre l'attrait de l’investissement dans ses zones industrielles comme Dong Hoi, Hoang Mai, Hemaraj, VSIP. -VNA