Photo : VNA

Thua Thiên-Huê (VNA) – Du 15 au 20 juillet, une mission d’experts de l'Université nationale de Chonbuk de la République de Corée, en collaboration avec l'Hôpital de l'Université de médecine et de pharmacie de Huê, offre des consultations, traitements médicaux et opérations, à 56 enfants atteints de malformations congénitales palatines et faciales, de bec-de-lièvre dans la ville de Huê, province centrale de Thua Thiên-Huê.

Sur le total, 30 enfants sont bénéficiés d'une chirurgie gratuite.

Selon Trân Tân Tai, chef adjoint du Département d'odontostomatologie de l'Hôpital de l'Université de médecine et pharmacie de Huê, depuis 2006, la délégation de l'Université nationale de Chonbuk a effectué des consultations et traitements médicaux pour 450 patients, et a offert des opérations gratuites à 350 enfants souffrant de malformations maxillo-faciales dans la région du Centre.

Il s’agit d’une activité humanitaire qui vise non seulement à redonner le sourire à des enfants malchanceux, mais aussi à leur redonner confiance en eux. C'est également une opportunité pour les experts et médecins des deux pays d'échanger des expériences et de s'enrichir mutuellement, a ajouté Trân Tuân Tai. -VNA