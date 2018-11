Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Jusqu’en novembre, la totalité des capitaux d’investissement direct étranger (IDE) au Vietnam a atteint 30,8 milliards de dollars, soit une baisse de 6,8% en variation annuelle.

Le Vietnam a délivré la licence à 2.714 nouveaux projets, cumulant 15,78 milliards de dollars de capitaux enregistrés, soit une baisse de 20,3% en glissement annuel, selon le ministère du Plan et de l’Investissement.

954 projets opérationnels ont relevé leur investissement initial de 7,4 milliards de dollars, en baisse de 7,4% sur un an. En outre, les investisseurs étrangers ont apporté des capitaux pour acheter des actions d'entreprises vietnamiennes dans 5.882 projets, avec un capital réuni d’environ 7,6 milliards de dollars (+44,4%).

Pendant la même période de temps, les projets d’IDE ont décaissé 16,5 milliards de dollars, soit une hausse de 3,1% sur un an.

Les investisseurs étrangers ont investi dans 18 secteurs, notamment dans l’industrie manufacturière et de transformation avec 14,2 milliards de dollars, représentant de 46,2 % des capitaux enregistrés, l’immobilier avec 6,5 milliards de dollars et 21,3%, la vente en gros et de détail avec 3,1 milliards et 10%.

Parmi 108 pays et territoires investissant au Vietnam, le Japon est en tête avec environ 8 milliards de dollars, représentant près de 25,9% du total, suivi par la République de Corée avec 6,8 milliards de dollars et 22,3%, Singapour avec 4,1 milliards de dollars et 13,4%.

Hanoï est la première localité parmi les 59 villes et provinces attirant l'investissement étranger avec un fonds total inscrit de 6,3 milliards de dollars, représentant 20,4% des capitaux enregistrés, devant Ho Chi Minh-Ville avec 5,6 milliards et 18,1% du total, et Hai Phong avec 2,49 milliards et 8%. -VNA