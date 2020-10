L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA

New York (VNA) – Le Vietnam s’engage à poursuivre ses contributions actives, proactives et responsables à la coopération au sein de l’ONU pour promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international, a déclaré l’ambassadeur Dang Dinh Quy.

Lors d’un débat de la Sixième Commission de l’ONU (chargée des questions juridiques) tenu le 20 octobre, le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné que les activités de promotion de l’état de droit au niveau national devraient se concentrer sur la protection des groupes vulnérables et la promotion de l’égalité. Il a appelé les pays à respecter le principe du règlement pacifique des différends.

Concernant la Mer Orientale, l’ambassadeur vietnamien a déclaré que son pays faisait des efforts, en collaboration avec d’autres pays membres de l’ASEAN, pour édifier une Asie du Sud-Est paisible, stable et prospère.

Il a exprimé ses profondes préoccupations devant les récentes évolutions complexes de la situation dans cette région maritime, soulignant que celles-ci entraînaient la diminution de la confiance entre les pays, l’augmentation des tensions et affectaient la paix, la sécurité et la stabilité de la région.

Dang Dinh Quy a appelé les parties concernées à respecter le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), à promouvoir l’instauration de la confiance mutuelle, à s’abstenir des actes unilatéraux susceptibles de complexifier la situation ou d’aggraver les tensions en Mer Orientale.

Il a également appelé à régler les différends de manière pacifique, conformément à la Charte de l’ONU, au droit international dont la CNUDM, ainsi qu’à respecter pleinement les processus juridiques, politiques et les dispositions de la CNUDM liées à l’établissement des prétentions maritimes.

Dang Dinh Quy a informé des progrès de la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) avant de souligner les efforts visant à achever les négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC). -VNA