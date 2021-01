La réunion virtuelle du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Libye. Photo: VNA



New York (VNA) – L’ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d'affaires p.i du Vietnam auprès de l'ONU, a salué le 28 janvier à New York les progrès significatifs accomplis en Libye ces derniers mois en matière de politique et de sécurité ainsi que sur le plan économique.

S’exprimant lors d’une réunion virtuelle du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation en Libye et les opérations de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), l’ambassadeur Pham Hai Anh a réaffirmé le soutien du Vietnam pour une solution politique intégrale contrôlée et dirigée par les Libyens.

Sur le front politique, le diplomate vietnamien a appelé les parties libyennes à faire de nouveaux progrès dans la formation du gouvernement d’unité nationale pour entamer la période de transition menant aux élections nationales, contribuant à la paix, la stabilité et au développement à long terme du pays.

Il a également salué les efforts de la MANUL, de la représentante spéciale p. i du secrétaire général de l’ONU et cheffe de la MANUL, Stéphanie Williams, des pays voisins, des organisations régionales et des partenaires concernés pour promouvoir le processus de paix en Libye ces derniers temps et s’est déclaré convaincu de l’appui de Jan Kubis, envoyé spécial de l'ONU en Libye.

Lors de cette réunion, Stéphanie Williams a relaté que les dialogues intralibyens, facilités par la MANUL à travers les voies politiques, militaires et économiques, ont produit des résultats tangibles et que les parties prenantes libyennes ont convenu d’établir le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu en octobre 2020, soutenu par l’ONU et signé l’accord sur une feuille de route menant à la tenue d’élections nationales le 24 décembre 2021.

La situation sécuritaire en Libye s’est améliorée nettement ces derniers temps, notamment après la signature par le gouvernement d'Union nationale de Tripoli (GNA) et l'Armée nationale libyenne (LNA) d’un accord sur un cessez-le-feu permanent le 23 octobre 2020.

Créée en 2011, la MANUL a pour mission de soutenir la transition politique et le processus d’élections nationales en Libye. -VNA