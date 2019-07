L'ambassadeur Duong Chi Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU à la 41e session du Conseil des droits de l'homme. Photo: VNA



Genève (VNA) – Après de trois semaines de travail dans le cadre de sa 41e session, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a mené les 11 et 12 juillet à Genève des discussions finales et a adopté 26 Résolutions dont celles sur le changement climatique et les droits de l’homme conjointement rédigée par le Vietnam, les Philippines et le Bangladesh.

La résolution de cette année sur le changement climatique met l'accent sur l'impact du changement climatique sur les droits des personnes handicapées. La résolution avait été approuvée par consensus avec 43 coauteurs au moment de son adoption.

Le Conseil des droits de l’homme a adopté les résultats du rapport sur l'examen périodique universel (EPU ou UPR en anglais) du Vietnam du cycle III et des rapports de 13 autres pays.

Le Vietnam a approuvé 241 des 291 recommandations formulées par les pays, soit près de 83%, comprenant des éléments importants et complets de protection des droits de l'homme, en particulier l'amélioration du cadre juridique, les mesures visant à garantir les droits civils et politiques, ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels, à renforcer les institutions de protection des droits de l'homme et les nouvelles questions relatives aux migrations, au changement climatique, à l’environnement et au développement durable.

La délégation vietnamienne, conduite par l'ambassadeur Duong Chi Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a activement contribué aux débats de cette session et aux séances de négociation pour élaborer les projets de résolution. Outre la résolution sur le changement climatique, le Vietnam a co-parrainé cinq autres résolutions.

La délégation vietnamienne a également assisté aux déclarations communes de l'ASEAN, du groupe des pays francophones et du groupe des pays partageant les mêmes vues lors des discussions sur des questions d'intérêt commun.

La participation active du Vietnam à l'élaboration et à l'adoption de la résolution sur le changement climatique ainsi qu'aux activités des co-auteurs de la résolution annuelle sur le changement climatique du Conseil des droits de l'homme témoigne des efforts déployés par le pays pour faire face au changement climatique, tout en contribuant à la mise en œuvre de politiques proactives, positives et responsables concernant les problèmes communs de la communauté internationale.

Également lors de cette session, le Conseil des droits de l’homme a adopté 24 autres résolutions, notamment sur les technologies de l’information et les droits de l’homme, les droits de l’homme aux Philippines, etc.

Le Conseil des droits de l’homme tiendra sa 42e session en septembre prochain. –VNA