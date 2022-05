Photo d'illustration: News24

New York (VNA) – Le Vietnam considère la garantie de la sécurité alimentaire comme le fondement de la paix, de la stabilité et du développement.

C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, lors d’un débat du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les conflits et la sécurité alimentaire tenu le 19 mai.

Vue du débat. Photo: VNA

Le Vietnam partage la préoccupation commune de la communauté internationale concernant le système alimentaire mondial de plus en plus touché par les impacts de la pandémie de COVID-19, du changement climatique, des catastrophes naturelles et des conflits.

Outre les efforts humanitaires, des mesures durables sont nécessaires pour renforcer la capacité des pays en développement et des pays touchés par des conflits de garantir l'approvisionnement alimentaire et d’améliorer le niveau de vie des populations.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang a hautement apprécié les efforts de l'ONU, de l'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), du Programme alimentaire mondial (PAM) et des donateurs internationaux dans la lutte contre la faim, soulignant la responsabilité des parties en conflit dans le respect du droit international humanitaire.

Le Vietnam souhaite devenir un « pôle d'innovation alimentaire » régional et continuera de contribuer aux efforts communs pour relever les défis mondiaux de la sécurité alimentaire. -VNA