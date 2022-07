Photo : VNA



Vientiane (VNA) - A l’occasion de la célébration du 75e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), les représentants de l'ambassade du Vietnam au Laos, en coordination avec le Comité central de l'Association des anciens combattants du Laos et d'autres agences concernées, sont allés offrir de l'encens pour commémorer les héros et martyrs vietnamiens et lao dans le village de Keun, district de Thoulakhom, province de Vientiane.

Les délégués ont ensuite visité le Mémorial de l'Alliance de combat Vietnam-Laos.

Le 22 janvier 1946, l’Alliance de combat Laos-Vietnam attaqua et détruisit simultanément le fief de Phone, l'un des points forts des colonialistes français dans le village de Keun. Cette victoire fut d'une grande importance historique pour cette alliance dès les premiers jours des révolutions de libération nationale des deux pays. Dans cette bataille historique, 28 soldats lao et vietnamiens tombèrent.-VNA