Hanoï (VNA) - Les objectifs de Développement durable (ODD) de l’ONU sont inclus dans les stratégies de développement et les programmes cibles nationaux du Vietnam. C’est ce qui ressort du colloque consultatif sur le projet de Revue nationale volontaire (Volunteer National Review) des ODD du Vietnam, tenu la semaine dernière à Hanoï.

Cinq ans après la publication de sa première revue, le Vietnam figurera parmi les 42 pays à présenter en juillet prochain le rapport sur l’état d’avancement de l’atteinte des ODD dans son pays.

Le colloque consultatif sur le projet de Revue nationale volontaire (Volunteer National Review) des ODD du Vietnam.

Adopté par l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2015, l’Agenda 2030 comprend 17 Objectifs de développement durable. Afin d’évaluer les progrès réalisés au niveau national concernant la mise en œuvre de ce programme 2030, d’identifier les bonnes pratiques et d’établir des partenariats, un examen national volontaire est effectué chaque année et à cet effet, un certain nombre de pays présentera leur Revue volontaire nationale. Le Vietnam a rejoint ce processus depuis 2018.

Les ODD inclus dans les programmes cibles nationaux du Vietnam



Au cours des cinq dernières années, les ODD constituent le fil rouge des stratégies de développement et des programmes cibles nationaux mis en place par le gouvernement vietnamien, insistant sur la promesse de ne laisser personne sur la touche. Le Vietnam a atteint des progrès importants autour des quatre objectifs suivants : ODD 1 : Éradication de la pauvreté ; ODD 6 : Accès à l’eau potable et à l’assainissement ; ODD 9 : Infrastructure résiliente, industrialisation durable et innovation ; ODD 10 : Réduction des inégalités.



Concrètement, le taux de pauvreté est passé de 9,2% en 2016 à 3,6% en 2022. 98,1% de la population vietnamienne a accès à l’eau potable et 95,6% des Vietnamiens ont accès à des toilettes individuelles. Le gouvernement vietnamien a investi massivement dans la modernisation des infrastructures essentielles, des industries et de la technologie. Pour réduire les inégalités, l’exécutif a augmenté de 15% le budget consacré à la sécurité sociale. À ce rythme, le Vietnam devrait atteindre la quasi-totalité des objectifs d’ici 2030.

Lê Viêt Anh, directeur du service des Sciences, de l’Éducation, des Ressources naturelles et de l’Environnement. Photo: VOV

Lê Viêt Anh, directeur du service des Sciences, de l’Éducation, des Ressources naturelles et de l’Environnement, rattaché au ministère du Plan et de l’Investissement, a déclaré:

"Étant l’un des 42 pays à présenter leur Revue nationale volontaire en juillet 2023 devant l’ONU, le Vietnam souhaite partager ses leçons apprises, identifier les défis à relever et un plan d’action pour les années qui viennent. Il souhaite ainsi réitérer son fort engagement d’atteindre tous les ODD, pour un monde inclusif et prospère pour tous."



Les nouvelles priorités du Vietnam



Pour réussir l’intégralité de l’Agenda 2030, le Vietnam devra désormais miser sur les treize objectifs restants et nouer des partenariats favorables pour atteindre l’ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs.



Dans l’immédiat, il est urgent de redresser son économie impactée par la crise du coronavirus, de maintenir la stabilité macroéconomique et de retrouver des outils financiers supplémentaires consacrés au développement durable. Par ailleurs, il est essentiel d’investir dans les ressources humaines, dans l’innovation et la transition numérique afin d’améliorer la productivité et la compétitivité nationale. Pham My Hang Phuong, une des rédactrices de la Revue nationale volontaire du Vietnam, affirme:



"Le Vietnam devra trouver des solutions stratégiques lui permettant d’atteindre les autres objectifs de l’Agenda 2030. Il faut multiplier les actions afin de maintenir la stabilité macroéconomique ainsi que de développer une économie verte et circulaire."



Au-delà des mesures macro-économiques, afin de favoriser sa croissance inclusive, il sera essentiel d’accentuer la réforme administrative. Le gouvernement devra également protéger les groupes les plus vulnérables, notamment les communautés défavorisées et les minorités ethniques. -VOV/VNA