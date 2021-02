Le Trésor public a mobilisé 23.500 milliards de dôngs d’obligations gouvernementales en janvier. Photo: CafeF

Hanoi (VNA) - Selon ledit Service, le marché des obligations gouvernementales continue de connaître des mouvements actifs en ce début d'année sur les marchés primaire et secondaire.



En janvier, le HNX a organisé 12 séances de transactions d’obligations gouvernementales et mobilisé 23.496 milliards de dôngs.



Le taux de réussite des enchères a atteint 90,36% avec un volume de 2,99 fois supérieure au volume des appels.



Par rapport à décembre 2020, les taux d’intérêt des obligations ont baissé aux termes de 5, 10, 15 et 30 ans avec 0,11-0,15%/an.



Sur le marché secondaire des obligations gouvernementales en février, la valeur moyenne des échanges par séance a atteint 15.174 milliards de dôngs, en hausse de 8,16% par rapport au mois précédent, le niveau le plus élevé depuis début 2020. Les transactions de Repo (Repurchase agreement) représentent 33,4% du total des négociations de l’ensemble du marché.



Concernant les transactions des investisseurs étrangers, la valeur d'achat a atteint plus de 8.750 milliards de dôngs, celle de vente plus de 5.930 milliards de dôngs. Ainsi, en janvier, les investisseurs étrangers ont-ils acquis 2.800 milliards de dôngs net.-CPV/VNA