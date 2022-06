Bac Giang (VNA) - La province de Bac Giang se concentre cette année sur la planification, l’attraction des investissements et soutiendra le fort développement des secteurs du commerce et des services. Pour y parvenir, elle met en œuvre une série de mesures.

Située dans la région Nord-Est, Bac Giang est adjacente à la capitale Hanoï et aux provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Lang Son, Quang Ninh et Thai Nguyên, ainsi qu’au Triangle de développement économique Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh. “Le Comité provincial du Parti a recommandé aux autorités locales de prendre des mesures synchrones pour accélérer le développement socio-économique cette année“, a déclaré son secrétaire Duong Van Thai.

Le réseau d'infrastructures développé constitue un grand atout de Bac Giang en matière d'attraction des investissements. Photo : CVN



Ces mesures comprennent la mise en œuvre de la planification provinciale pour la période 2021-2030, avec vision jusqu’en 2050 ; l’accélération du processus de restructuration du secteur agricole vers une production à grande échelle et de haute technologie ; l’accueil des grandes entreprises investissant dans l’agriculture et les zones rurales ; la mobilisation des ressources d’investissement pour construire des routes ; la mise en œuvre des grands projets du plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025.



Infrastructures et logistique



Les autorités locales doivent aussi réaliser des percées stratégiques dans l’amélioration des institu-tions, des mécanismes et des politiques ; l’investissement dans le développement des infrastructures et l’amélioration de la qualité des ressources humaines ; la promotion de la réforme administrative, l’amélioration de l’environnement d’investissement, le considérant comme une tâche centrale, régulière, immédiate et à long terme.



La province de Bac Giang vise une croissance annuelle du secteur des services de 10-11% pour la période 2021-2030. En 2022, elle met l’accent sur le soutien et le développement de services potentiels et avantageux pour répondre aux exigences de développement de l’économie de marché. La province accélère la construction des ports de Tân Tiên et Dông Son et d’une zone dédiée aux services au sein du centre de la logistique international de la ville de Bac Giang.



De plus, elle cherchera à améliorer sa compétitivité, sa capacité de résilience et à profiter au mieux des opportunités offertes par les accords de libre-échange. Elle s’évertue également à renforcer les activités de rapprochement entre l’offre et la demande telles que l’intensification des liens avec les entreprises, notamment les compagnies générales, les grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, les provinces et régions voisines pour l’écoulement de ses produits agricoles.



Investissement dans les secteurs clés



D’ici 2030, Bac Giang devrait créer 46 supermarchés, 14 centres commerciaux, 142 marchés... Elle fera de la ville éponyme un centre de services et de commerce provincial, tandis que les cités urbaines de Thang et Chu deviendront des centres de services commerciaux à l’ouest et à l’est de la localité. Elle prévoit de développer en parallèle des centres de commerce dans les districts.

Bac Giang vise une croissance annuelle du secteur des services de 10-11% pour la période 2021-2030. Photo : CVN





La province envisage ainsi de construire 100 ha de centres commerciaux permettant de présenter et promouvoir les produits locaux au service des activités d’import-export. Elle compte par ailleurs diversifier les formes de vente dans les marchés et les supermarchés, parallèlement au développement de la vente en ligne.



Bac Giang prévoit d’attirer les investissements dans les services logistiques, les transports, la conservation des produits, l’entretien et la réparation de machines et d’équipements... Elle développera en outre un réseau de banques et d’établissements de crédit, augmentant les contributions de ces secteurs à la croissance économique locale. Parallèlement, la province accélérera le développement des services touristiques. D’ici à 2030, elle compte étendre les espaces pour l’écotourisme, la culture, les sports et les divertissements pour une meilleure valorisation de ses sites touristiques, culturels et historiques, servant mieux les visiteurs de la province, de la capitale et des environs. Elle se concentrera sur la planification, l’attraction de l’investissement et la construction de trois grands complexes touristiques : zone touristique de Tây Yên Tu, complexes écotouristiques de Luc Ngan et Nham Biên. -CVN/VNA