Hanoï (VNA) - Selon l'Office général des statistiques, l'objectif de maîtrise de l'inflation pour l'ensemble de l'année 2023 énoncé dans la Résolution 01 du gouvernement est inférieur à 4,5%.

L’indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam en janvier a grimpé de 4,89% en glissement annuel, tandis que l’inflation sous-jacente en janvier a légèrement augmenté, de 5,21%.

Dans le contexte de ralentissement de l'inflation mondiale, de nombreux experts estiment que l'IPC diminuera graduellement ces prochains mois.

Pendant ce temps, les mouvements de l'inflation et de la politique monétaire des États-Unis ne sont pas beaucoup plus volatils, et la tendance devrait continuer à se refroidir.

Cependant, selon l'Office général des statistiques, l'indice des prix des matières premières a augmenté l'an dernier de 6,79 %, et l'indice des prix à l'importation des biens, de 8,56 %, les niveaux les plus élevés depuis 10 ans, exerçant une pression considérable sur les coûts de production cette année.

Mme Nguyen Thi Thu Oanh, directrice du Département des statistiques des prix de l'Office général des statistiques, a fait savoir que les politiques d'exonération et de réduction fiscales ont expiré, telles que l'exonération et la réduction de la TVA ou l'augmentation des salaires à partir du 1er juillet. Selon les recherches, chaque augmentation entraînera une hausse du prix des biens et services de consommation.

L'Office général des statistiques a présenté trois scénarios d'inflation pour cette année, à 4,4 %, 4,6 % et 4,8 %. Le plus grand défi sera le contrôle du prix des denrées alimentaires, mais c'est aussi la force du Vietnam.

Mme Nguyen Thi Thu Oanh, a estimé que "le Vietnam dispose d'une abondante source alimentaire, qui répond non seulement à la demande intérieure mais aussi aux exportations. Ce sera un grand avantage dans nos efforts de réduction de la pression inflationniste." -CPV/VNA