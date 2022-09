Le Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz.

Hanoï (VNA) - À l'invitation de son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh, le Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz, effectuera une visite d'amitié officielle au Vietnam du 28 septembre au 2 octobre 2022.



Il s'agira de la première visite du Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz, en dehors de l'Amérique latine depuis son entrée en fonction en décembre 2019. Il s'agira également de la première visite d'un haut dirigeant cubain au Vietnam depuis 2018.



La visite vise à mettre en œuvre les accords conclus entre les hauts dirigeants des deux pays, à poursuivre et à développer les relations spéciales entre le Vietnam et Cuba, illustrant la détermination des deux parties à continuer à développer et à resserrer les relations d'amitié, de fidélité, de confiance mutuelle et de coopération intégrale entre les Partis, les Etats, les gouvernements et les peuples des deux pays.



Le Vietnam et Cuba ont établi leurs relations diplomatiques le 2 décembre 1960. Dans l'histoire mondiale contemporaine, il y a rarement une relation aussi spéciale que la relation entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Vietnam et de Cuba.



Ces dernières années, la solidarité traditionnelle, le soutien et la coopération intégrale fraternelle entre le Vietnam et Cuba n’ont cessé de se consolider et de se développer dans tous les domaines, allant de la politique à l’économie en passant par la sécurité-défense, l’agriculture, la construction, l’éducation, la santé, les biotechnologies, les transports, les sports…



Dans le domaine de la diplomatie multilatérale, les deux parties entretiennent des relations de coopération et se soutiennent dans les organisations internationales et les forums multilatéraux, en particulier aux Nations Unies. Le Vietnam soutient constamment la levée de l'embargo économique et financier contre Cuba.



Les relations Vietnam-Cuba sont devenues un bien inestimable et une grande source d'encouragement pour la cause révolutionnaire dans chaque pays.



La visite d'amitié officielle au Vietnam du Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz, affirmera une fois de plus que les deux parties continueront de promouvoir fortement la bonne tradition. Elle sera une illustration de leur volonté d’approfondir les relations spéciales en se concentrant sur le développement de la coopération bilatérale dans l’économie, le commerce et l’investissement, afin de la porter au niveau des belles relations entre les deux pays dans la politique.-VNA