Le Forum Franconomics 2021 se tiendra sous deux formes, en présentiel à Hanoï et en ligne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La troisième édition du Forum Franconomics 2021 se déroulera les 24 et 25 novembre sur le thème "Les défis de la transformation numérique avec un accès équitable aux services essentiels à l'ère de la pandémie de COVID-19".

Suite au succès des deux premières éditions, l'Institut francophone international (IFI) relevant de l'Université nationale de Hanoï, en collaboration avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l'Organisation universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), organisera pour la troisième fois le Forum Franconomics 2021. Ayant pour thème "Les défis de la transformation numérique avec un accès équitable aux services essentiels à l'ère COVID-19", il se tiendra les 24 et 25 novembre sous deux formes, en présentiel à Hanoï et en ligne.



Plus que jamais, le monde est appelé à vivre avec le COVID-19. À l'heure où les pays s'emploient à relancer leurs économies, la transformation numérique est perçue comme le levier ultime qui ouvre des opportunités pour stabiliser et poursuivre les activités économiques. Cependant, la transformation numérique crée toujours des inégalités d'accès aux services essentiels dans tous les pays et ce quel que soit leur niveau de développement. La communauté internationale, dont les pays développés et les pays en développement, s'accorde sur la nécessité de faire davantage pour encourager la solidarité et l'équité dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 aux niveaux national et international.

Le Forum Franconomics 2021 est l'occasion de reconnaître les défis de la transformation numérique dans l'accès équitable aux services essentiels pendant la période de la crise sanitaire, notamment l'accès aux technologies de l'information, aux services éducatifs et de santé, à l'industrie 4.0 et à l'agriculture intelligente en particulier. Au programme le Forum international "Les défis de la transformation numérique avec un accès égal aux services essentiels à l'ère du COVID-19" et la conférence internationale "Agriculture intelligente : potentiel et réalité".



Les Franconomics consistent en un forum international annuel initié par IFI. Il a pour objectif de mettre le Vietnam en contact avec la communauté internationale par le biais de conférences et de forums annuels abordant des thèmes économiques et sociaux importants dont se soucient le Vietnam et le monde. Il s’agit d’un espace de dialogue multidisciplinaire sur la théorie et la pratique de sujets d'actualité et socio-économiques, destiné aux scientifiques, entrepreneurs, investisseurs et décideurs de la et hors de la Communauté francophone.



Les deux précédentes éditions du Forum Franconomics se sont tenues respectivement à Hanoï et dans la province de Hung Yên (Nord). La première avait pour thème "Les technologies numériques au service du développement socio-économique intelligent", la deuxième sur le thème "De start-up à smart-up". -CVN/VNA