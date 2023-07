Cao Bang (VNA) - Un nouvel itinéraire expérientiel dans le géoparc mondial UNESCO Non Nuoc Cao Bang, dans la province de Cao Bang (Nord), est présenté aux visiteurs ce mois-ci.

Le Géoparc mondial UNESCO Non nuoc Cao Bang s’étend sur une superficie totale de 3.000 km2. Photo: www.vietnamtourism.gov.vn



L’itinéraire, le quatrième du genre, part de la ville de Cao Bang via le district de Thach An jusqu’au district de Quang Hoa où les archéologues ont trouvé des traces d’environnements fluviaux, lacustres et marécageux avec une flore et une faune diverses datant d’il y a 28 à 38 millions d’années.Le directeur adjoint du Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, Truong Thê Vinh, a déclaré que la nouvelle route intègre des sites du patrimoine, reliant la ville de Cao Bang à d’autres routes touristiques à l’intérieur et à l’extérieur de la province.L’itinéraire permet d’exploiter efficacement la route nationale n°4A, qui relie Cao Bang à la province de Quang Ninh et à la ville de Hai Phong, ainsi que le vestige national spécial de la victoire frontalière de 1950.Le dernier itinéraire est associé à la légende de la route n°4 et à l’héroïsme de l’Armée populaire du Vietnam et du peuple vietnamien lors de la victoire de la campagne frontalière en 1950.Il comprend également un groupe de reliques de la victoire frontalière - une preuve des leaderships géniaux du président Hô Chi Minh et du général Vo Nguyên Giap dans la guerre de résistance contre le colonialisme français.Le géoparc offre un aperçu de l’histoire de la planète datant de plus de 500 millions d’années à travers des sites protégés. Fossiles, sédiments marins, roches et minéraux volcaniques et plutoniques témoignent de l’évolution et des changements remarquables de la planète et constituent un patrimoine géologique exceptionnel.C’est aussi une terre de sites du patrimoine culturel matériel et immatériel et de monuments historiques spéciaux. La région est également connue pour sa grande diversité biologique avec une abondance d’espèces végétales et animales endémiques et d’écosystèmes. – VNA