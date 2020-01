Quang Ninh, 25 janvier (VNA) - Les premiers visiteurs étrangers du Tet du Rat 2020 sont arrivés le 25 janvier dans la ville de Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord-Est).

Le secrétaire du Comité du Parti Nguyen Xuan Ky a offert des fleurs et des cadeaux aux premiers touristes à Quang Ninh. Photo : VNA



Le secrétaire du Comité provincial du Parti Nguyen Xuan Ky a offert des fleurs et des cadeaux aux premiers touristes et leur a souhaité la santé, le bonheur et les succès.

Le premier jour de l'Année du Rat, quatre groupes de près de 60 vacanciers de France, du Japon et de Taiwan (Chine) sont venus au port international de Tuan Chau.

Une touriste de Taiwan a déclaré qu'elle était très heureuse d'être chaleureusement accueillie à Ha Long, ajoutant qu'elle souhaitait que sa famille vive une expérience agréable sur le site du patrimoine naturel mondial.

Près de 10.000 visiteurs, principalement de Taïwan, de la République de Corée, du Japon, du Canada et de la France, devraient visiter Ha Long le 25 janvier, premier jour du nouvel an lunaire.

Le même jour matin, le vice-président du Comité populaire provincial, Cao Tuong Huy, a accueilli les premiers visiteurs étrangers à l'aéroport international de Van Don.

Les 120 passagers du vol de la compagnie low-cost Vietjet Air au départ de l'aéroport international de Tan Son Nhat (Ho Chi Minh-Ville) vers Van Don (Quang Ninh) ont reçu des billets gratuits pour visiter le site de la relique Yen Tu et la baie d'Ha Long.

Quang Ninh vise à accueillir 15,5 millions de visiteurs en 2020, dont 6,5 millions d'étrangers.-VNA