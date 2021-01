Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les élèves des écoles maternelles et primaires, des collèges et lycées, des centres de formation professionnelles de Hanoi bénéficieront de neuf jours de congés à l'occasion du Nouvel An lunaire, du 8 au 16 février (du 27e jour du 12e mois lunaire de l'Année du Rat au 5e jour du premier mois lunaire du Buffle).

Les cadres et fonctionnaires du secteur éducatif de Hanoï auront sept jours de congés, du 10 au 16 février.

Le service municipal de l'Education et de la Formation a demandé aux unités, aux écoles de suivre strictement la directive No44/CT-TTg le 21 décembre 2020 du Premier ministre et les documents du Comité populaire municipal, du ministère et du Service de l'Éducation et de la Formation, afin d'accueillir un Têt heureux, sûr et économique, tout en assurant la sûreté du trafic et les mesures de prévention de l'épidémie du COVID-19. -VNA