L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Nguyen Thanh Vinh, prend la parole. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Des ambassades du Vietnam dans plusieurs pays ont organisé le 22 janvier le programme "Xuan que huong" (Printemps au pays natal) pour célébrer le Nouvel An lunaire du Tigre.

Lors du programme organisé à Alger, l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Nguyen Thanh Vinh, a passé en revue des réalisations obtenues par le Vietnam en 2021, avant de parler des perspectives des relations entre les deux pays. La communauté vietnamienne à l'étranger est une partie inséparable du peuple du Vietnam, et l’Etat apprécie toujours les contributions des Viet kieu au pays, a-t-il déclaré.

L'ambassadeur a exprimé son souhait de continuer de recevoir le soutien et la coopération des partenaires et de la communauté vietnamienne en Algérie dans les activités futures. Il les a appelés à continuer de renforcer la solidarité, de préserver l’identité culturelle vietnamienne pour la transmettre aux générations futures.

Lors du programme organisé à Kuala Lumpur, l'ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Tran Viet Thai, a adressé ses vœux de Nouvel An à tous les Vietnamiens résidant en Malaisie, et a salué les personnes exemplaires avec de nombreuses contributions à la communauté.

L'ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Nguyen Tuan, prend la parole. Photo: VNA

À Bratislava, l'ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Nguyen Tuan, a mis à jour la situation politique et socio-économique du Vietnam. Il a apprécié les efforts et la solidarité de la communauté vietnamienne en Slovaquie pour faire face à l'épidémie et soutenir leur pays natal, avant de formuler ses vœux du Têt du Tigre 2022 aux Viet kieu.

L'ambassadeur Nguyen Tuan a également remis les satisfecit du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam aux collectifs et particuliers ayant eu des contributions efficaces au combat contre le COVID-19 et aux efforts de soutien aux sinistrés des inondations au Vietnam lors de ces derniers temps.

À Londres, le 22 janvier, l'Association des étudiants vietnamiens dans la ville d’Oxford a tenu une réunion pour célébrer le Nouvel An lunaire du Tigre 2022 avec la participation de professeurs de l'Université d'Oxford et d'un grand nombre d'étudiants vietnamiens.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long, a exprimé son plaisir d'assister à cette célébration en présence d'amis britanniques. Il a exprimé son souhait que la coopération en matière de formation entre le Vietnam et l'Université d'Oxford continue de se développer, notamment dans le domaine de la recherche scientifique.

Lors de la cérémonie, des professeurs de l'Université d'Oxford ont partagé leurs impressions et leurs sentiments sur le Têt traditionnel vietnamien. -VNA