Hanoï (VNA) - A l'occasion du Nouvel An lunaire dans de nombreux pays d'Asie, des dirigeants de pays ont adressé leurs vœux du Nouvel An lunaire du Buffle 2021, même en vietnamien.

Les salutations du Nouvel An lunaire en vietnamien du président français Emmanuel Macron publiées sur Twitter.



Le président français Emmanuel Macron a adressé ses salutations à l’occasion du Têt du Buffle 2021 par le biais d'une vidéo et d'un message sur ses comptes Twitter et Facebook dans la soirée du 11 février, soit le dernier jour de l’Année du Rat 2020 au Vietnam.

Outre le français, le président français a également écrit ses salutations avec trois versions en vietnamien, coréen et chinois avec le même contenu : « À toutes celles et à tous ceux qui célèbrent le Nouvel an lunaire, je transmets mes meilleurs vœux de santé, de réussite et de bonheur !".

Dans la matinée du 12 février, le dirigeant français a également partagé une vidéo sur Twitter pour envoyer des vœux du Nouvel An aux Français célébrant le Nouvel An lunaire, dans laquelle il a souhaité une nouvelle année remplie de joie, de bonheur et d'espoir.

Les souhaits du Têt du président français en vietnamien ont reçu le plus d'interactions parmi les quatre versions. Jusqu'au soir du 13 février, les souhaits en vietnamien ont reçu 47 millions de likes, 3,9 millions de commentaires et 2,8 millions d'actions.

Les salutations du Nouvel An lunaire en vietnamien du président sud-coréen Moon Jae-in sur Twitter.

Le président sud-coréen Moon Jae-in a envoyé ses vœux du Nouvel An lunaire en coréen, vietnamien, chinois et anglais. Il a exprimé l'espoir que l'épidémie de COVID-19 va bientôt mieux. Ses souhaits du Nouvel an lunaire ont reçu des milliers de likes.

Le président américain Joe Biden a également publié dans la matinée du 13 février, sur son compte Twitter ses salutations du Nouvel An lunaire.

Les souhaits du Nouvel An lunaire du président américain sur Twitter.

Dans la vidéo de deux minutes, il est apparu avec la Première dame Jill Biden et a félicité le Nouvel An lunaire.

La Première dame a évoqué l'image de la lanterne avec la signification d’éclairer la route à venir ainsi que celle du Nouvel An du Buffle, - symbole de la patience et de la résilience. - VNA