Photo: CPV



Hanoï (VNA) - A l’occasion du Nouvel An lunaire 2020 (Têt du Rat), Hanoï organisera de nombreuses activités culturelles, artistiques, sportives, notamment des tirs de feux d'artifice dans 30 sites.Cette information a été formulée par la Commission municipale de la propagande et de l’éducation sur l’organisation des activités culturelles, artistiques, sportives à l’occasion du Têt du Rat et des fêtes de la ville en 2020.Afin de bien célébrer le Nouvel An lunaire, de nombreuses décorations d'éclairage seront réalisées sur de nombreuses rues de la ville. Les unités et entreprises implantées dans les rues principales et du centre-ville sont encouragées à installer décorations lumineuses et fleurs ornementales sur leurs façades.A cette occasion, la ville organisera de nombreuses activités culturelles, artistiques, sportives, notamment des tirs de feux d'artifice dans 30 sites, une exposition de photos saluant le Parti et le printemps, la foire des Lettres du printemps 2020 au Temple de la littérature, un festival de courses des bateaux-dragons de Hanoï élargi 2020, une fête de la lutte traditionnelle » dans le district de Thach That,… - CPV/VNA