Hô Chi Minh-Ville (VNA) – A l’approche du Nouvel An lunaire, l’effervescence gagne le village de Lai Thiêu, dans la province de Binh Duong (Sud) où les céramistes travaillent jours et nuits pour pouvoir mettre sur le marché des «buffles d’or». L’année lunaire à venir sera en effet celle du buffle.

Après plus de 3 heures de séchage au soleil, le buffle prend forme. Il sera retiré du moule. Le buffle sera ensuite séché au soleil avant d'être placé dans le four.D’après le céramiste Phan Van Hiêp, chaque four peut contenir de 3.000 à 4.000 buffles. La cuisson dure environ 7 heures.

Photo: VOV

Ces buffles de terre seront ensuite vendus à des ateliers situés dans les villes de Thu Dâu Môt et de Thuân An où ils seront décorés avant d’être mis sur le marché.D’après le propriétaire de l’atelier Huynh Lâm, dans la ville de Thu Dâu Môt, ici, les buffles sont dorés. Mais l’étape la plus difficile consiste à dessiner leurs yeux. Il faut faire en sorte qu’ils soient réalistes et vivants.