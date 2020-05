Vo Van Thuong, le chef de la commission centrale de Propagande et d’Éducation. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - De son vivant, le Président Hô Chi Minh a toujours fait de l’assainissement et du renforcement du Parti communiste vietnamien sa priorité numéro 1. « Notre Parti est synonyme de vertu et de civilisation », a-t-il déclaré lors de la célébration du 30e anniversaire du Parti. Aujourd’hui encore, c’est en suivant son exemple que les membres du Parti se perfectionnent moralement.

«Notre Parti est un parti au pouvoir. Chaque membre, chaque cadre du Parti doit être empreint d’éthique révolutionnaire, être travailleur, économe, intègre, droit et impartial. Il faut conserver la pureté du Parti et veiller à ce qu’il soit toujours à la hauteur de son rôle de dirigeant et de serviteur loyal du peuple», a écrit le Président Hô Chi Minh dans son Testament.

Ces mots ont la valeur d’une boussole pour le Parti, à en croire Vo Van Thuong, le chef de la commission centrale de Propagande et d’Éducation.



«Le Testament du Président Hô Chi Minh continue de nous guider dans l’édification et le remodelage du Parti, qui consistent essentiellement à prévenir tous comportements malsains et dégradants parmi ses membres», affirme-t-il.

Dans ses nombreux écrits, le Président Hô Chi Minh a rappelé les principes du perfectionnement moral auquel se doit de tendre tout membre du Parti digne de ce nom : lier l’acte à la parole, faire preuve d’exemplarité, veiller en permanence à s’éduquer soi-même et à conserver une certaine éthique révolutionnaire... «En résumé, l’éthique révolutionnaire, c’est la volonté de s’engager toute sa vie pour la cause du Parti et de la révolution», avait-il coutume d’expliquer. Toujours selon lui, «un exemple vivant vaut plus que cent discours de propagande».

L’édification du Parti est basée sur trois piliers : moral, politique et organisationnel, comme l’a très justement rappelé le professeur associé Doàn Thê Hanh, de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh.

«Alors que le 13e Congrès national du Parti approche, nous devons trouver des candidats aux postes dirigeants qui soient non seulement capables de montrer la voie pour le développement du pays, de guider le peuple sur cette voie, mais qui fassent également preuve d’exemplarité sur le plan moral», souligne-t-il. «Aussi est-il essentiel de ne laisser aucun individu manquant d’exemplarité s’infiltrer dans les rangs du Parti».

L’exemplarité morale est aujourd’hui l’une des qualités sinon la qualité la plus importante exigée d’un membre du Parti. Quand tous ses membres feront preuve d’une éthique irréprochable et placeront les intérêts de la nation au-dessus des leurs, le Parti sera suffisamment puissant pour faire face à toute menace venant de l’intérieur comme de l’extérieur. - VOV/VNA