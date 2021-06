Lors de la cérénomie pour annoncer la nomination des nouveaux président et vice-présidents des comités populaires des arrondissements de la ville de Da Nang et du district insulaire de Hoang Sa . Photo: danang.gov.vn

Da Nang (VNA) - Le 30 juin, le Comité populaire de la ville de Da Nang (Centre) a organisé une cérémonie pour annoncer la décision du président du Comité populaire municipal sur la nomination des nouveaux présidents et vice-présidents des comités populaires des arrondissements de la ville et du district insulaire de Hoang Sa (Paracels).

Il s'agit de la première fois que le district insulaire de Hoang Sa a un vice-président du Comité populaire.

Concrètement, Le Phu Nguyen, directeur adjoint du service municipal de l'Intérieur, chef du bureau du Comité populaire du district insulaire de Hoang Sa a été nommé au poste de vice-président du Comité populaire du district insulaire de Hoang Sa pour le mandat 2021-2026.

Vo Ngoc Dong, directeur du service municipal de l'Intérieur, président du Comité populaire du district insulaire de Hoang Sa pour le mandat 2016-2021, a été redésigné comme président du Comité populaire du district insulaire de Hoang Sa pour le mandat 2021-2026.

Lors de la cérémonie, le Comité populaire de la ville de Da Nang a annoncé la décision de nommer six présidents et 13 vice-présidents des Comités populaires des arrondissements de Hai Chau, Thanh Khe, Lien Chieu, Son Tra, Ngu Hanh Son, et Cam Le.

Prenant la parole, le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Da Nang, Nguyen Van Quang, a souligné qu'il s'agissait des premiers responsables chargés de diriger les arrondissements de Da Nang et le district insulaire de Hoang Sa lorsque le modèle d’administration urbaine est appliqué dans la ville.

Il a demandé aux responsables nouvellement nommés de faire des efforts pour s'acquitter de leurs responsabilités pour aider la ville à se rétablir et à se développer face à l'impact de l'épidémie de COVID-19. -VNA