L'ambassadeur du Vietnam en Espagnol, Hoang Xuan Hai (droite), et Pablo Rafael Gómez Falcón, consul d’honneur du Vietnam dans la ville de Séville.



Hanoi (VNA) - L'Espagnol Pablo Rafael Gómez Falcón a été nommé Consul d’honneur du Vietnam dans la ville de Séville, de sorte qu'il sera en charge de toute la région d'Andalousie, dans le sud de l'Espagne, pendant la période 2020-2023.

S'exprimant ce jeudi lors de la cérémonie de nomination de Gómez Falcón à son nouveau poste, l'ambassadeur du Vietnam dans ce pays européen, Hoang Xuan Hai, a exprimé sa conviction que le consul honoraire soutiendra l'intégration des Vietnamiens à la société espagnole, ainsi que les activités culturelle et sociale de ces personnes dans la région, en plus de promouvoir les relations économiques, commerciales et d'investissement entre l'Andalousie et le Vietnam.

Gómez Falcón s'est engagé à remplir son rôle et sa responsabilité et à encourager les entreprises espagnoles à investir au Vietnam, en particulier après l'entrée en vigueur des accords de libre-échange et de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA et EVIPA). -VNA