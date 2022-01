Le bonze Thich Minh Thong et quatre bonzes gérants des pagodes dans le district insulaire de Truong Sa. Photo: phatgiao.org.vn



Khanh Hoa (VNA) – La permanence du conseil d'administration de l'Eglise bouddhique du Vietnam de la province de Khanh Hoa (Centre) a organisé le 6 janvier une cérémonie pour rendre publique la décision de nomination de bonzes gérants de six pagodes dans le district insulaire de Truong Sa, province de Khanh Hoa.

Lors de la cérémonie, le bonze Thich Minh Thong, chef du conseil d'administration de l'Eglise bouddhique du Vietnam de la province de Khanh Hoa, a appelé les bonzes nommés à faire tout leur possible pour réaliser leurs tâches assignées dans le district insulaire de Truong Sa.

Le bouddhisme à Khanh Hoa, province côtière avec de nombreuses îles et l'archipel de Truong Sa, est un pionnier dans le développement et la vulgarisation du bouddhisme pour les habitants vivant dans les zones côtières, aidant à diversifier leur vie spirituelle et consolider leur patriotisme, a affirmé Nguyen Huu Dinh, chef de la Commission provinciale des religions.

La province de Khanh Hoa compte actuellement 9 pagodes sur les îles du district de Truong Sa. Chaque année, dans l’esprit volontaire des bonzes et bonzesses, le conseil d'administration de l'Eglise bouddhique du Vietnam de la province nomme des bonzes gérants de ces pagodes. -VNA