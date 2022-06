Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Au cours du premier semestre, 76.233 nouvelles entreprises ont été créées pour un capital total de plus de 882.100 milliards de dongs, soit une hausse en rythme annuel de 13,6% en nombre et de 1,2 fois en capital par rapport à la moyenne de la période 2017-2021.

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, le nombre d’entreprises nouvellement créées à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville a connu une forte croissance. La capitale a recensé 14.628 nouvelles entreprises, en augmentation de 9,8% en glissement annuel.

Depuis le début de l’année, 40.667 entreprises ont repris leurs activités, en hausse de 55,6% sur un an et de 1,9 fois plus par rapport à la moyenne au cours de la période 2017-2021.

Rien qu'en juin, 13.272 nouvelles entreprises ont été fondées pour un capital total de plus de 121.000 milliards de dongs et 2.253 entreprises ont repris leurs activités. -VNA