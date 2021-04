Le 4emarathon international Techcombank Hô Chi Minh-Ville attire plus de 13.000 athlètes.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le marathon international Techcombank Hô Chi Minh-Ville s'est déroulé récemment avec 13.117 athlètes inscrits. Un record.

Le marathon (42.195 km) a débuté dès 04h00 dimanche 11 avril. Le départ du semi-marathon (21.0975 km) a été lancé à 04h30. Quant aux 10 km et 5 km, les départs ont été donnés respectivement à 05h40 et 05h45.

Les athlètes ont tous pris le départ à l'entrée du zoo et du jardin botanique de Hô Chi Minh-Ville avant de rejoindre différentes attractions touristiques de la mégapole comme la cathédrale Notre-Dame, la poste centrale, la rue piétonne Nguyên Huê, la place internationale ou encore le pont Thu Thiêm. Le marathon a traversé cinq arrondissements de la mégalopole.

Hoàng Nguyên Thanh (province méridionale de Binh Phuoc) a gagné le marathon masculin en 2 heures 32 minutes et 49 secondes. Sa compatriote Hoàng Thi Ngoc Hoa a brillé chez les femmes en 2 heures 55 minutes et 49 secondes. Le marathon 2021 était doté de 260 millions de dôngs de primes.



Le marathon a aussi permis de promouvoir le tourisme dans la ville avec la participation de nombreuses agences de voyage.



Les plus de 1.000 athlètes vietnamiens et 943 étrangers vivant au Vietnam ont pu découvrir la ville de Thu Duc ainsi que cinq arrondissements de la mégapole et leurs nombreuses attractions touristiques et culturelles. Les athlètes ont également pu juger de la qualité des services d’hôtellerie-restauration à Hô Chi Minh-Ville. -CVN/VNA