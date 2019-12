Photo : VietnamPlus

Hanoï (VNA) - Fin septembre 2019, le Vietnam comptait plus de 285.700 entreprises appartenant à des femmes, ce qui le classe premier en Asie du Sud-Est en la matière.



C’est ce qui ressort du rapport d'activité au Vietnam publié par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI).



Le nombre d’entreprises appartenant à des femmes représentant 24% du total. Il s'agit là aussi du taux le plus élevé en Asie du Sud-Est. Cependant, la plupart des entreprises sont encore modestes, opérant principalement dans le secteur des services.



Selon la VCCI, le taux d'entreprises détenues par des femmes tend à augmenter (22% en 2016). Cependant, la stratégie nationale 2011-2020 sur l'égalité des sexes avait fixé un objectif plus ambitieux: 30% de femmes chefs d'entreprise en 2015 et 35% ou plus d'ici 2020.



A noter aussi que 64% des entreprises appartenant à des femmes réalisent des bénéfices plus élevé que celles appartenant à des hommes (63%).



Le rapport de la VCCI montre que les difficultés des femmes chefs d'entreprise sont souvent liées au sexe, à l'accès aux ressources, à l'information, aux compétences et aux réseaux d'entreprises. -CPV/VNA