Transformation de noix de cajou dans une entreprise à Binh Phuoc (Nord). Photo: CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Le Département d’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce du Vietnam a signalé que le cours de la noix de cajou dans le monde rebondirait bientôt du fait du retour des importateurs américains ces derniers jours vers leurs partenaires vietnamiens, selon les informations rendues publiques le 1er juillet par l’Association des producteurs et exportateurs de noix de cajou du Vietnam (VINACAS).Selon le Département d’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce, le cours de la noix de cajou va se redresser en raison de la demande croissante en juillet et en août, afin de satisfaire la demande des consommateurs pendant les fêtes de Thanksgiving (Action de grâce) et de Noël.Conformément aux statistiques du Département général des douanes, accumulées du début de l'année au premier juin 2019, les exportations de noix de cajou du Vietnam ont atteint 174.700 tonnes, pour une valeur de 1,343 milliard de dollars, en hausse de 9,6% en volume, mais en diminution de 13,6% en valeur par rapport à la même période de l’an passé.En particulier, la VINACAS a fait savoir que depuis le début du mois de mai, le nombre de clients américains qui cherche à importer de la noix de cajou au Vietnam augmente de manière significative. Nombre de partenaires ont passé leurs commandes en continu jusqu'au quatrième trimestre de cette année. C'est un signe positif après la période de morosité des prix qui a eu lieu lors des premiers mois de l'année.Vinacas recommande aux exportateurs de noix de cajou qui pénètrent des marchés fastidieux tels que les États-Unis de veiller à un contrôle de qualité strict conformément aux réglementations, en particulier aux indicateurs microbiologiques, requis par ce marché.En outre, pendant la saison des pluies, les entreprises doivent veiller davantage à contrôler la qualité des noix de cajou exportées afin de préserver la réputation de la marque, non seulement de l'entreprise, mais également de l'ensemble de la filière de la noix de cajou du Vietnam. -CVN/VNA