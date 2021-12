Hanoï (VNA) - Au Vietnam, Noël est bien plus qu’une fête chrétienne. Célébrée par la majorité des Vietnamiens, elle contribue à enrichir la vie spirituelle, culturelle, et à fédérer la population. Il suffit d’observer la manière dont Noël est fêté au Vietnam pour se rendre compte à quel point les allégations ressassées par les forces hostiles à propos d’un présumé manque de liberté religieuse sont mensongères.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite du prélat) se rend dans la province méridionale de Bà Ria-Vung Tàu pour souhaiter une joyeuse fête aux catholiques locaux.



À l’occasion de Noël 2021, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu dans la province méridionale de Bà Ria-Vung Tàu pour souhaiter une joyeuse fête aux catholiques locaux. Il les a appelés à faire le parallèle entre l’amour de Dieu et l’amour du pays, à appliquer les politiques du Parti et les lois, à s’entraider et à œuvrer au développement du pays. Le Parti communiste et l’État vietnamiens respectent et garantissent les droits de l’homme, dont le droit de suivre une religion ou de n’en suivre aucune, a renchéri le chef du gouvernement.



Noël n’est qu’une des 8.000 fêtes religieuses annuelles qui rythment la vie des Vietnamiens. Fin 2019, le pays comptait 43 organisations rattachées à 16 religions officiellement reconnues et donc autorisées par l’État. Ces organisations disposent de 29.000 établissements où travaillent 57.000 dignitaires et 157.000 employés. Le fait est que 95% des Vietnamiens - peuple multiconfessionnel s’il en est - ont une vie spirituelle et que lorsque telle ou telle communauté religieuse organise une grande manifestation, les adeptes des autres religions n’en sont pas exclus, bien au contraire. Le développement économique va de pair avec la multiplication des festivités religieuses qui attirent toujours plus de non croyants.



Avec la bénédiction de l’État, les organisations religieuses accréditées peuvent imprimer et diffuser des documents en plusieurs langues. La plupart d’entre elles disposent d’ailleurs d’un site web. L’État leur permet également de construire, de remettre en état ou de rénover des lieux de culte qui répondent au besoin légitime des fidèles.



Si plusieurs organisations confessionnelles peuvent organiser au pays des conférences et des fêtes religieuses internationales, elles sont aussi les bienvenues aux dialogues sur les droits de l’homme que mène le Vietnam avec différents partenaires. Certaines ont en effet participé à l’élaboration, et à la présentation à l’ONU, du rapport national sur l’application des recommandations faites lors du 3e cycle de l’Examen Périodique Universel et du rapport sur l’application du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques.



Les relations entre le Vietnam et le Vatican progressent. L’émissaire du Vatican au Vietnam est devenu aujourd’hui un émissaire résident. Les deux parties maintiennent des échanges de délégations de haut niveau et préparent de nouvelles négociations en vue d’un plus fort rapprochement.



La diaspora faisant partie intégrante de la nation, la Commission des affaires religieuses du gouvernement a multiplié les rencontres avec les Vietnamiens de l’étranger pour connaître leurs attentes et a intercédé auprès des autorités des pays d’accueil pour faciliter leurs pratiques religieuses.



Les échanges internationaux en matière religieuse sont florissants et bien encadrés par la loi sur les croyances et les religions. Bien des organisations étrangères ont ainsi pu voir de leurs propres yeux la réalité de la vie religieuse des différentes régions vietnamiennes.



Dans ce pays, personne n’est inquiété à cause de la pratique de sa foi, et Noël est la preuve la plus éloquente de la liberté de culte dont jouissent les Vietnamiens. -VOV/VNA