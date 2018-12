Les centres commerciaux de Vincom sont toujours une adresse de prédilection pour les Vietnamiens.

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la fête de Noël 2018, la Compagnie par actions Vincom Retail a inauguré cinq nouveaux centres commerciaux, portant leur nombre total à 66 dans 38 provinces et villes du pays. Vincom se trouve ainsi en tête dans la gestion et l'opération des centres commerciaux au Vietnam.

Cinq nouveaux centres commerciaux de Vincom ont été inaugurés le 24 décembre 2018, c’est-à-dire la veille de Noël. Il s’agit de Vincom Center Metropolis (Hanoï), Vincom Plaza Imperia (ville portuaire de Hai Phong, Nord), Vincom Plaza Quang Ngai (province de Quang Ngai, Centre), Vincom Plaza Tây Ninh (province de Tây Ninh, Sud) et Vincom Plaza Cà Mau (province de Cà Mau, Sud).



Conçus et mis en activité aux normes appliquées par Vincom dans l’ensemble du pays, ces centres disposent de zones de shopping, de gastronomie ainsi que de divertissements et séduiront les adeptes du style de vie citadin et moderne.

La décoration spéciale à l’occasion des fêtes, avec l’aide d’une série de marques nationales et internationales appréciées des consommateurs, représente le temps fort de ces cinq centres commerciaux.



Cet événement clôturera une année très réussie de la Compagnie par actions Vincom Retail. En effet, en 2018, Vincom a ouvert 20 centres commerciaux, ce qui porte à 66 leur nombre total, présents dans 38 provinces et villes du pays. La surface de vente au détail de Vincom s’élève cette année à plus de 1,3 million de mètres carrés, soit une augmentation de 25,2% par rapport à l’an dernier. L'année 2018 a également été marquée par une série d’événements importants de la société Vincom et son rythme de croissance "rapide" sans précédent au cours des 14 dernières années.



66 adresses prisées du pays

Conçus selon le principe du "tout-en-un", les 66 centres commerciaux de Vincom représentent toujours un rendez-vous incontournable pour apporter aux clients une expérience complète et diversifiée de la culture et de la consommation. Avec plus de 3.000 stands de marques nationales et internationales réputées dans divers domaines tels que mode, meubles et décorations, objets ménagers, divertissement, mais aussi une aire de restauration comportant une variété d'établissements modernes et confortables où les clients ont l’opportunité de pouvoir "goûter au monde entier", Vincom a su orienter les Vietnamiens vers un nouveau style de consommation.



En 2018, la marque Vincom s’est également jointe à des œuvres "haut de gamme" dans toutes les localités du pays où elle est présente, notamment la tour Landmark 81 à Hô Chi Minh-Ville, surnommée le "toit" de l'Asie du Sud-Est. Il s’agit du résultat d'un fort développement dans la conception et les technologies de construction.

Le Vincom Center Landmark 81 à Hô Chi Minh-Ville est le projet le plus remarquable du secteur de la vente au détail de 2018.

En outre, Vincom est très flexible et créatif en combinant centres commerciaux avec systèmes hôteliers comme Vinpearl, ou encore avec des maisons commerciales de ville comme Vincom Shophouse afin de créer des complexes commerciaux, d’hôtels et d’appartements modernes de grand luxe tels que Vincom Plaza Trân Phu (province de Thanh Hoa, Centre), Vincom Plaza Huê (province de Thua-Thiên Huê, Centre), Vincom Plaza Quang Binh (province de Quang Binh, Centre), Vincom Plaza Bac Ninh (province de Bac Ninh, Nord), Vincom Plaza Lang Son (province de Lang Son, Nord), Vincom Plaza Trân Phu (ville Nha Trang, province de Khanh Hoà, Centre), Vincom Plaza Phu Ly (province de Hà Nam, Nord) et Vincom Plaza Tây Ninh... Cette combinaison permet aux complexes de Vincom de devenir le point culminant de l'architecture urbaine ainsi qu’un symbole du développement économique et culturel des localités.



Le développement solide associé à la diversification des services et de l’utilité contribue à la concrétisation de la stratégie de Vincom dans l’ouverture de 200 centres commerciaux d’ici 2021 et à l’affirmation de sa place de numéro 1 sur le marché de l’immobilier et de la vente au détail au pays, mais aussi et surtout, dans le cœur des consommateurs vietnamiens et des visiteurs internationaux. -CVN/VNA