Ninh Thuan, 6 mars (VNA) - La province centrale de Ninh Thuan aspire à développer pleinement le potentiel du tourisme maritime en tirant parti de son potentiel, comme le littoral de plus de 105 kilomètres avec de beaux paysages naturels, des écosystèmes marins diversifiés et un climat agréable toute l'année.

Photo : VNA

La province se concentrera sur la planification et le développement du tourisme maritime, de l'écotourisme et des stations balnéaires. Surtout, il investit actuellement dans la réserve de biosphère de Nui Chua, avec un écosystème forestier et marin diversifié, afin d'en faire une zone touristique de classe nationale et régionale en Asie du Sud-Est.

En arrivant à Ninh Thuan, les visiteurs peuvent découvrir diverses destinations intéressantes sur l'une des plus belles routes côtières du Vietnam qui s'étend de Binh Tien à Ca Na.

En chemin, il y a des forêts, des montagnes rocheuses avec des cols escarpés et sinueux, des criques et des baies avec des dizaines de plages bleues et de longues étendues de sable blanc.

Photo : VNA

De plus, les dunes de sable de Nam Cuong et Mui Dinh sont à grande échelle, où se développent divers types d'écotourisme, de sports extrêmes, de courses automobiles sur sable, de surf et de visite des salines.

Possédant de riches ressources naturelles, la communauté côtière de Ninh Thuan possède également une culture marine avec des héritages particuliers, tels que des reliques historiques, des fêtes traditionnelles, des croyances, des coutumes, des arts du spectacle et une culture culinaire typique.

La ville se fixe pour objectif d'accueillir 3,5 millions de touristes d'ici 2025, dont 455.000 visiteurs internationaux. D'ici 2030, elle prévoit d'accueillir 6 millions de touristes, dont 900.000 étrangers.- VNA