Ninh Thuân (VNA) - La province de Ninh Thuân (Centre) continue à prendre de manière synchrone des mesures contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ( INN ), pour contribuer à faire retirer le « carton jaune » - avertissement imposé par la Commission européenne (CE) aux produits aquatiques vietnamiens.Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Lê Huyên, Ninh Thuân renforcera la communication pour sensibiliser les armateurs, les capitaines et les pêcheurs au respect des dispositions juridiques liées à la lutte contre la pêche INN.La province s’efforce ce mois-ci de terminer l'examen et les statistiques de tous ses bateaux de pêche, la délivrance de licences de pêche et de certificats d’hygiène alimentaire, l’installation d’équipements de surveillance (VMS) à bord des bateaux de pêche.Parallèlement, elle dresse une liste des navires de pêche de 15 mètres et plus qui n'ont pas encore installé d'équipement de surveillance, ainsi que des navires non engagés dans la pêche et des navires à haut risque violant les réglementations contre la pêche INN.A ce jour, 100 % des navires de pêche hauturière de Ninh Thuan ont obtenu des licences de pêche, 99,5 % des certificats d’hygiène alimentaire. Le taux de navires de pêche équipés d’équipements de surveillance a atteint 99,7 %. La province a également achevé la mise à jour des données sur ses navires de pêche dans la base de données nationale sur les pêches (VNFishbase). -VNA