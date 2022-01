Photo : VNA

Ninh Thuan (VNA) – Cette année, la province de Ninh Thuan (Centre) s'efforcera d’atteindre 119.500 tonnes de produits aquatiques, avec la pêche hauturière représentant environ 70% de la production.

Pour continuer à améliorer l'efficacité de l'exploitation des fruits de la mer, Ninh Thuan encourage les pêcheurs à développer une flotte de pêche de grande capacité dotée d'équipements modernes pour aider les pêcheurs à aller au large, contribuant ainsi à protéger la souveraineté insulaire et maritime du pays.

Cette localité a activement soutenu les pêcheurs dans la construction et modernisation de leurs bateaux. Pour l’heure Ninh Thuan recense 2.236 bateaux de pêche de 6 mètres ou plus et 778 de 15 mètres ou plus qui sont éligibles à l'enregistrement pour la pêche hauturière en vertu de la Loi sur la pêche de 2017.

La province intensifie l’installation d'équipements maritimes modernes et d'équipements de surveillance sur les navires hauturiers de plus de 15m. À ce jour, 97,4 % des navires de Ninh Thuan sont dotés d'équipements de surveillance de leurs déplacements.

A côté de la modernisation des bateaux de pêche, Ninh Thuan promeut le développement de modèles de connexion de production en mer selon les groupes, les équipes de pêche et les flottes de pêche logistique. Jusqu'à présent, la province a établi 170 groupes avec plus de 1.000 bateaux participants.

Dang Van Tin, directeur de l’Office des produits aquatiques de la province de Ninh Thuan, a déclaré qu’à côté de l'encouragement des pêcheurs à aller au large, de la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) selon les recommandations de la Commission européenne (CE), cet office provincial s'est coordonné avec les unités compétentes pour renforcer la propagande sur la loi sur la pêche de 2017 auprès des pêcheurs.

L’an dernier, la production halieutique de Ninh Thuan a atteint 124.051 tonnes, dépassant 3,8% du plan initial, en hausse de 4,9% sur un an. -VNA