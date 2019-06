Ninh Binh se concentre sur l’amélioration de son climat d’investissement.

Ninh Binh (VNA) - Ninh Binh compte plus de 4.000 entreprises, dont 90% de PME. Elles font l’objet d’une préoccupation majeure de la part des autorités locales qui n’ont cessé de mener des actions pour les soutenir.



Les autorités provinciales de Ninh Binh (Nord) accordent une attention particulière aux mesures de soutien aux entreprises, notamment petites et moyennes entreprises (PME). Concrètement, il s’agit d’assistances financières, techni-ques, judiciaires et en matière de formation professionnelle, pour les aider à renouveler leurs technologies, améliorer leur productivité et la qualité de leurs produits.



Ninh Binh se concentre sur l’amélioration de son climat d’investissement.



Selon la Banque d’État, fin 2018, la province comptait 1.450 entreprises ayant accédé aux crédits bancaires à taux d’intérêt raisonnable, pour un montant de 52.100 milliards de dôngs, en hausse de 5,96% par rapport au début 2018. Sur ce total, 15.300 milliards ont été accordés aux PME.



En ce qui concerne la réforme administrative, le fisc local a simplifié les formalités d’octroi du code fiscal, de création et d’enregistrement d’entreprises, qui nécessitent désormais deux jours seulement. Pour sa part, le Service provincial de l’industrie et du commerce a assisté 31 PME des secteurs de l’industrie, de l’artisanat et de l’exportation, pour un budget total de 2,33 milliards de dôngs.



Ninh Binh encourage les investissements dans les hautes technologies, la sylviculture, la culture de plantes médicinales, l’élevage de volailles et de bétail, les industries auxiliaires de l’électronique et de l’automobile... Au vu de ses potentiels, elle accorde aussi une large priorité à l’investissement dans le tourisme.



Accompagner les entreprises



Pour accompagner les entreprises, la province insiste sur la mise en œuvre de la Résolution No19 du gouvernement sur l’amélioration de l’environnement des affaires et le soutien au développement des entreprises jusqu’en 2020. Elle a privilégié toutes les actions permettant d’améliorer son indice de compétitivité provinciale qui a atteint 63,55 points en 2018, ce qui la classe au 29e rang parmi les 63 provinces et villes du pays, soit sept places de mieux qu’en 2017.



Il s’agit notamment de la réforme administrative dont la mise en œuvre au sein des organes et secteurs concernés fait l’objet d’un suivi attentif de la part du Comité populaire provincial. Ce dernier a même ouvert un numéro vert pour recevoir les doléances et avis des entreprises. Celles-ci peuvent aussi contacter le Service provincial du plan et de l’investissement. -CVN/VNA