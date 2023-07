Des rizières mûres dorées à Tam Coc, dans le district de Hoa Lu, province de Ninh Binh. Photo: VNA



Ninh Binh (VNA) – Grâce à la préparation minutieuse du secteur touristique local et en profitant des conditions favorables lorsque la pandémie de COVID-19 a été maîtrisée et que l'économie se redresse, la province septentrionale de Ninh Binh a enregistré des résultats positifs dans l’industrie « sans fumée ».

Plus précisément, la province a accueilli un grand nombre de visiteurs même pendant la basse saison en été. Cette réussite témoigne de l'efficacité de la promotion du tourisme et du travail acharné des professionnels de l'industrie au cours des six premiers mois de cette année.

La grotte de Mua, située dans la commune de Ninh Xuan, dans le district de Hoa Lu, accueille chaque jour de 600 à 700 visiteurs et plus d'un millier de personnes le week-end, a fait savoir Do Thi Thu Ly, directrice adjointe de ce site touristique.

Selon les statistiques du Département provincial du Tourisme, en mai et en juin, Ninh Binh a accueilli environ 400.000 touristes chaque mois en moyenne. Ce résultat impressionnant est attribué à une préparation minutieuse des sites touristiques, à l'amélioration des paysages dans les zones touristiques, à la formation de ressources humaines et à l'amélioration de la sécurité et de l'ordre dans les destinations.

Au cours des six premiers mois de cette année, la province a accueilli plus de 4,5 millions de visiteurs, soit 2,5 fois plus qu'à la même période en 2022. Le chiffre d’affaires du secteur du tourisme a atteint plus de 3,8 billions de dongs (159 millions de dollars), en hausse de 2,9 fois sur un an. Les destinations préférées des touristes, vietnamiens comme étrangers, étaient le complexe paysager de Trang An, la pagode de Bai Dinh, Tam Coc-Bich Dong, la grotte de Mua et l'ancienne ville de Hoa Lu, qui contribuent au développement de la marque touristique de Ninh Binh.

Complexe paysager pittoresque de Trang An, reconnu par l'UNESCO, dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA



La Semaine du tourisme de Ninh Binh sur le thème "Couleur dorée de Tam Coc-Trang An", organisée chaque année, contribue à promouvoir les ressources touristiques de la province. Au cours de l'événement de cette année, qui s'est tenu du 27 mai au 4 juin, la province a accueilli environ 172.000 visiteurs, soit le double du nombre de l'année dernière.

Bui Van Manh, directeur du Département provincial du Tourisme, a déclaré que Ninh Binh visait à accueillir plus de 5,35 millions de visiteurs pour des recettes de 5,1 billions de dongs grâce au tourisme.

Pour atteindre cet objectif, le secteur touristique local se concentre sur la poursuite de l'organisation d'équipes d'inspection pour assurer l'ordre social et l'hygiène dans les sites touristiques. Il compte en outre élaborer des plans pour l'organisation de programmes de promotion touristique avec l'application de la technologie numérique. Il organisera également des cours de formation pour élever les compétences professionnelles des employés des entreprises touristiques et des localités de la province, et lancera des campagnes de promotion pour sensibiliser à la protection de l'environnement, à la conservation et à la promotion des valeurs patrimoniales associées au développement du tourisme durable pour les responsables et les entreprises touristiques.

Parallèlement, le secteur touristique de Ninh Binh déploiera des efforts pour diversifier les produits touristiques, en se concentrant sur l'économie nocturne et le développement du tourisme vert et durable, et renforcera la gestion publique pour créer un environnement favorable au développement du tourisme, développera des stratégies de marketing et créera des programmes promotionnels attractifs. -VNA