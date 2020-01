Ninh Binh (VNA) - La province septentrionale de Ninh Binh, hôte de l’Année nationale du tourisme 2020, est prête pour le coup d’envoi de cet événement prévu le 22 février, a-t-on appris d’une conférence tenue vendredi 3 janvier.

Le complexe paysager de Tràng An. Photo : VNA.



Tous les préparatifs se sont achevés. La cérémonie d’ouverture se tiendra sur la place Dinh Tiên Hoàng Dê, dans la ville de Ninh Binh, et sera retransmise en direct sur la chaîne de télévision nationale et la chaîne de télévision provinciale.



Après la cérémonie et un programme artistique, un spectaculaire feu d’artifice sera organisé pour le bonheur d’environ 3.500 délégués ainsi que des milliers d’habitants locaux et de visiteurs.



La cérémonie d’ouverture fait partie des activités marquant le début d’une série d’événements durant l’Année nationale du tourisme 2020 sur le thème «Hoa Lu - ancienne capitale millénaire»



La palette est large pour séduire tous les publics : 27 activités, dont le festival de la pagode Bai Dinh qui s’ouvrira le 30 janvier, le festival de Hoa Lu du 1er au 3 avril et le festival de Tràng An du 10 avril à fin mai 2020, selon le comité organisateur.



Les temps forts comprennent la finale de Miss Capital ASEAN 2020, la Semaine du tourisme «Tam Côc - Tràng An jaune», un séminaire international sur le chant «xâm», un échange musical entre les provinces ayant des patrimoines mondiaux et des localités de jumelage au pays et à l’étranger, le 2e marathon de Tràng An.



Au menu figurent aussi une foire commerciale et touristique de Ninh Binh, le festival du temple Dau, le festival du temple Duc Thanh Nguyen, le festival du temple Thai Vi, la présentation des antiquités de Ninh Binh, la Coupe de volley-ball de Hoa Lu 2020.



Cette édition propose encore un concours photo sur le thème "Ninh Binh, la terre et les hommes", un symposium international sur la préservation des valeurs du patrimoine culturel et naturel mondial en combinaison avec le développement du tourisme durable.



Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme organisera également 11 activités tandis que 24 villes et provinces organiseront 79 événements durant l’Année nationale du tourisme 2020. – VNA