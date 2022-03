Cérémonie d’ouverture de la Foire du commerce et de l’Exposition des réalisations socio-économiques de Ninh Binh. Photo: baoninhbinh.org.vn



Ninh Binh (VNA) - Dans la soirée du 25 mars, au gymnase provincial de Ninh Binh, le Comité populaire de cette province du Nord a organisé la cérémonie d’ouverture de la Foire du commerce et de l’Exposition des réalisations socio-économiques locales en 2022.



C'est l'une des nombreuses activités pour célébrer le 200e anniversaire de l'appelation "Ninh Binh" et le 30e du rétablissement de la province.



La foire commerciale comprend 230 stands d’entreprises en provenance de différentes localités. L’exposition présente des réalisations socio-économiques de Ninh Binh avec plus de 400 photos et des produits typiques de la province.



Clôture de ces deux événements le 31 mars. -VNA